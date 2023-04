Visite « décrypte la Crypte » de Saint-Girons 789 avenue Corisande, 25 octobre 2023, Hagetmau.

Véritable joyau de l’architecture et la sculpture romane, ce lieu est à découvrir muni d’accessoires dans une ambiance mystérieuse et dans une ambiance ludique et interactive ! Sur réservation, 30 personnes.

2023-10-25 à ; fin : 2023-10-25 16:30:00. EUR.

789 avenue Corisande La Crypte

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



A real jewel of Romanesque architecture and sculpture, this place is to be discovered with accessories in a mysterious and interactive atmosphere! On reservation, 30 persons

Auténtica joya de la arquitectura y la escultura románicas, este lugar se descubre con accesorios en un ambiente misterioso e interactivo Con reserva previa, 30 personas

Dieser Ort ist ein wahres Juwel der romanischen Architektur und Skulptur und kann mit Accessoires ausgestattet in einer geheimnisvollen Atmosphäre und in einem spielerischen und interaktiven Ambiente entdeckt werden! Auf Voranmeldung, 30 Personen

Mise à jour le 2023-02-20 par Landes Chalosse