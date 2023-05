Le marché prend l’air Autour du jardin public, 17 juin 2023, Hagetmau.

Pendant toute la saison estivale, le marché prend l’air ! Rendez-vous autour du jardin public et place de la République pour le marché du samedi matin..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 13:00:00. .

Autour du jardin public Place de la République

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Throughout the summer season, the market is taking the air! Meet us around the public garden and place de la République for the Saturday morning market.

Durante toda la temporada de verano, ¡el mercado toma el aire! Reúnase en torno al jardín público y la Place de la République para asistir al mercado del sábado por la mañana.

Während der gesamten Sommersaison geht der Markt an die Luft! Treffpunkt rund um den öffentlichen Garten und den Place de la République für den Markt am Samstagmorgen.

Mise à jour le 2023-04-27 par Landes Chalosse