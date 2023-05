Course landaise Arènes, 3 juin 2023, .

Course landaise avec la présence exceptionnelle 3 toros et 3 vaches sans cordes.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Arènes

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Landes race with the exceptional presence of 3 toros and 3 cows without strings

Carrera de las Landas con la presencia excepcional de 3 toros y 3 vacas sin cuerda

Landaise-Rennen mit der außergewöhnlichen Anwesenheit von 3 Toros und 3 Kühen ohne Seile

Mise à jour le 2023-04-26 par Landes Chalosse