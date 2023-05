Gala de danse « The musical show » 327 Rue Carnot, 27 mai 2023, .

The Musical Show !!

Le thème du spectacle est enfin dévoilé. Laissez-vous guider et venez vous évader en voyageant à travers les plus grandes comédies musicales d’ici et d’ailleurs…

Dépêchez-vous de réserver vos places pour les deux représentations de ce spectacle !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . EUR.

327 Rue Carnot Salle Aquitaine

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Musical Show !

The theme of the show is finally revealed. Let yourself be guided and come and escape through the greatest musicals from here and elsewhere…

Hurry up and reserve your seats for the two performances of this show!

El espectáculo musical

Por fin se desvela el tema del espectáculo. Déjese guiar y venga a evadirse a través de los grandes musicales de aquí y de allá…

¡Date prisa y reserva tus entradas para las dos funciones de este espectáculo!

The Musical Show!!!

Das Thema der Show ist endlich enthüllt. Lassen Sie sich führen und entfliehen Sie dem Alltag auf einer Reise durch die größten Musicals von hier und anderswo…

Beeilen Sie sich und reservieren Sie Ihre Plätze für die beiden Aufführungen dieser Show!

Mise à jour le 2023-04-27 par Landes Chalosse