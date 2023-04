Spectacle Fantasia Rue Carnot Hagetmau Catégories d’Évènement: Hagetmau

Spectacle Fantasia Rue Carnot, 29 avril 2023, Hagetmau. Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des chorégraphies soignées, des numéros drôles et sur vitaminés : un show d’une efficacité redoutable et irrésistible..

Rue Carnot

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



A flamboyant show, prestigious costumes, carefully choreographed, funny and over-vitaminized numbers: a show of a formidable and irresistible efficiency. Espectáculo extravagante, vestuario prestigioso, coreografía meticulosa, actos divertidos y vitaminados: un espectáculo de una eficacia formidable e irresistible. Ein flammendes Spektakel, prestigeträchtige Kostüme, sorgfältige Choreographien, lustige und vitaminreiche Nummern: eine unwiderstehliche Show von unheimlicher Effizienz. Mise à jour le 2023-04-04 par Landes Chalosse

