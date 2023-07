Concerts de métal HAGEDET Hagedet, 22 juillet 2023, Hagedet.

Hagedet,Hautes-Pyrénées

Venez passer une soirée Metal à Hagedet

Et retrouvez les Killers, les Gate of mind, les Smashed et les sulfator en concerts.

Participation libre mais nécessaire.

2023-07-22 19:00:00 fin : 2023-07-22 . .

HAGEDET Place Guy Lasbats

Hagedet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and spend a Metal evening in Hagedet

And catch the Killers, Gate of Mind, Smashed and Sulfator live in concert.

Participation free but necessary

Ven a pasar una noche de Metal en Hagedet

Y ve en directo a los Killers, Gate of Mind, Smashed y Sulphator en concierto.

Participación gratuita pero necesaria

Verbringen Sie einen Metal-Abend in Hagedet

Und erleben Sie die Killers, Gate of mind, Smashed und Sulfator bei Konzerten.

Teilnahme frei, aber notwendig

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65