Total Festum – HAGEDET – Edition 2023 HAGEDET Hagedet Hagedet Catégories d’Évènement: Hagedet

Hautes-Pyrénées Total Festum – HAGEDET – Edition 2023 HAGEDET Hagedet, 10 juin 2023, Hagedet. Total Festum – HAGEDET – Edition 2023 Samedi 10 juin, 17h00 HAGEDET Entrée libre 17h01 – (en exterieur) Spectacle musical avec VENT DE CASTANHA 18h27 – Eglise d’Hagedet Concert de chant polyphoniuqes avec DAUNAS DE COR 19h32 – Place Guy Lasbats Apéritif-Cantéra avec LO GUIT FANFARE TRAD

Mechoui – Assiettes de produits locaux 21h04 – Place Guy Lasbats -Préau communal Concerts avec WILLIS DRUMMOND (Rock Basque) – ADI’JAZZ (Jazz Roots Gascon) – ANDRÉ AGASSER & HENRI LEDUC (Jeu, Set & Mix)

Mechoui – Assiettes de produits locaux 01h72 – Soupe à l’oignon – Gratuit HAGEDET HAGEDET 65700 Hagedet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100068544146318 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T17:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-10T17:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00 animamtions concerts Détails Catégories d’Évènement: Hagedet, Hautes-Pyrénées Autres Lieu HAGEDET Adresse HAGEDET 65700 Ville Hagedet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville HAGEDET Hagedet

HAGEDET Hagedet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hagedet/

Total Festum – HAGEDET – Edition 2023 HAGEDET Hagedet 2023-06-10 was last modified: by Total Festum – HAGEDET – Edition 2023 HAGEDET Hagedet HAGEDET Hagedet 10 juin 2023