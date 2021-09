Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Haendel / Partenope / Les Arts Florissants Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Haendel / Partenope / Les Arts Florissants Philharmonie de Paris, 30 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021

de 20h30 à 22h30

William Christie dirige les Arts Florissants et les chanteurs de son académie Le Jardin des voix dans l’opéra Partenope de Haendel, donné dans une mise en espace de Sophie Daneman. Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Il fallut quatre ans à Haendel pour pouvoir créer Partenope ; bien qu’ayant déjà été mis en musique par d’autres compositeurs, dont Caldara, le livret de Stampiglia, datant de 1699, avait en effet été refusé par la Royal Academy of Music, et c’est le King’s Theatre de Londres qui permit finalement au compositeur de mener le projet à bien. Donnée à quelques reprises durant la décennie 1730, l’œuvre disparut ensuite totalement des scènes. Ce n’est que depuis une petite quinzaine d’années (même si Kuijken, en 1979, fit figure de pionnier) que cet opéra « non-sérieux » suscite un regain d’intérêt. Familier de Haendel, William Christie rend justice à la richesse des ensembles, chœurs et arias da capo d’une œuvre qui mêle au ton de l’opéra sérieux des touches de légèreté, voire de marivaudage. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

