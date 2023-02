HAENDEL LE MESSIE EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE, 9 avril 2023, PARIS.

HAENDEL LE MESSIE EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 16:00 (2023-04-09 au ). Tarif : 22.0 à 27.2 euros.

LA TOISON D’ART (L.2-1041212 / 3-1041177) présente : ce concert. 37e Saison Musique en l’Ile Solistes soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor et basse à préciser Ensemble Vocal « Lyrico Presto » de Franconville. Thierry MAUROUARD, chef de chœur Maîtrise et Chœur d’Adultes des Pavillons-sous-Bois. Solène LABOUR, chef de chœur Membres du Chœur du Festival Musique en l’Ile Orchestre de l’Académie de l’Ile Saint-Louis. Frédéric LOISEL, direction Georg Friedrich Hændel : Le Messie. Oratorio pour chœur, solistes vocaux et orchestre Réservations PMR : 06 78 51 69 98

EGLISE ST-LOUIS EN L’ILE PARIS 19bis, rue Saint Louis en l’Ile Paris

