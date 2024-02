Haendel, Le Messie Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, lundi 1 avril 2024.

Haendel, Le Messie Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Deuxième oratorio joué cette année après La Resurrezione, Le Messie est sans doute la plus célèbre des œuvres de Haendel.

Parsemée de vocalises à la Vivaldi, de frémissants chœurs polyphoniques et d’intermèdes magistraux à la française, cette partition composée à Londres illustre la splendeur de l’écriture instrumentale et chorale d’une époque que l’on nommera plus tard le baroque flamboyant.

À la direction, Laurence Equilbey en livre une version énergique, s’appuyant sur les sonorités mordantes des instruments d’époque de son orchestre Insula. L’évidente autorité et l’imagination musicale (Le Monde) de l’une des meilleures cheffes en France promettent une version à la fois fidèle et transcendée du chef-d’oeuvre haendelien. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 20:30:00

fin : 2024-04-01

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Haendel, Le Messie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence