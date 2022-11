Haendel – Le Messie

2022-12-20 – 2022-12-20 EUR 10 46 Partenaires historiques, les deux ensembles se retrouvent de nouveau pour interpréter un des monuments de la musique baroque, Le Messie, composé par Haendel en 1741 à Londres sur un livret en anglais de Charles Jennens, inspiré de la Bible. La première exécution du Messie, le 13 avril 1742 à Dublin marqua le point culminant du séjour de Händel dans cette ville. Un an plus tard, le 23 mars 1743, Le Messie était exécuté pour la première fois en Angleterre, à Londres au Théâtre Royal de Covent Garden.



Ensuite l’œuvre connut une prospérité exceptionnelle, en effet de 1743 à la mort de Haendel en 1759, il y eut, en Angleterre, pas moins de cinquante six exécutions du Messie.



Fondés respectivement en 1948 et 1982 à Berlin, le RIAS Kammerchor Berlin et l'Akademie für Alte Musik Berlin comptent parmi les meilleurs ensembles mondiaux.

