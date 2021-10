Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Haendel / L’Allegro / Les Arts Florissants Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Haendel / L’Allegro / Les Arts Florissants Philharmonie de Paris, 19 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 16h30 à 19h

payant

William Christie et les Arts Florissants, qui l’avaient notamment déjà donnée en version ballet à l’Opéra de Paris en 2007, reprennent l’ode pastorale de Haendel L’Allegro, il penseroso ed il moderato. Certains chanceux ont pu en réentendre des extraits de L’Allegro, il penseroso ed il moderato à l’occasion du festival Dans les jardins de William Christie, à Thiré en Normandie, à l’été 2020. Œuvre à part dans la production de Haendel, ni oratorio ni opéra, elle s’appuie sur deux poèmes allégoriques de John Milton, et fait dialoguer trois visages de l’âme humaine, tour à tour incarnés par le soprano, le ténor et la basse : à l’Allegro (littéralement l’homme gai) s’oppose il Penseroso (l’homme méditatif) ; c’est finalement au Moderato (l’homme raisonnable qui choisit la voie de la modération), figure d’une sagesse toute dix-huitiémiste, qu’il revient de réconcilier les deux premiers. La diversité des airs et la richesse de l’écriture de Haendel font de cette ode un chef-d’œuvre d’inventivité et de fraîcheur. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22710 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-19T16:30:00+01:00_2021-12-19T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris