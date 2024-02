Haendel, La Résurrection Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, mardi 26 mars 2024.

Premier acte d’une édition festivalière mettant en lumière les œuvres sacrées du passé, ce concert est entièrement dédié à l’oratorio La Résurrection, composé par le jeune Haendel lors de son voyage en Italie.

À la manière d’un opéra bel canto, Il caro Sassone comme le surnommaient les Romains mélange des récits sobrement accompagnés par la basse continue et de brillants airs, chargés d’exprimer l’ensemble des sentiments exercés par les mystères de la Passion du Christ.

Chef réputé pour ses goûts marqués en direction des instruments d’époque, Marc Minkowski propose une vision personnelle et fervente, à la tête de son orchestre des Musiciens du Louvre et d’une équipe internationale de chanteurs spécialistes de la musique baroque italienne. EUR.

Début : 2024-03-26 20:30:00

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

