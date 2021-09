Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Haendel / Il trionfo del Tempo / Les Accents Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le lundi 11 octobre 2021

Ouvrage maintes fois remis sur le métier et emblématique de l’art du Haendel « italien », Ouvrage maintes fois remis sur le métier et emblématique de l’art du Haendel « italien », Il Trionfo del Tempo e del Disinganno convoque de flamboyantes mélodies pour dépeindre le combat de l’austérité et du plaisir. En arbitre ? Rien moins que la Beauté ! C’est l’interdiction des représentations d’opéra dans les États du Pape qui inspira à Haendel, arrivé à Rome en 1707, la composition de cet oratorio au sujet allégorique. Que l’on en juge : le Temps et la Désillusion rivalisent avec le Plaisir pour convaincre la Beauté, indécise, de la validité de leurs arguments. Gravité contre insouciance, spiritualité contre hédonisme, « Memento mori » contre « Carpe diem » : pour traiter de cet éternel sujet, Haendel congédie le chœur et s’appuie sur un effectif instrumental réduit. La fraîcheur et l’inventivité de son inspiration mélodique n’en sont que plus éclatantes. Car si les partisans de la rigueur l’emportent dans la dispute, la musique, elle, dit autre chose : l’air de la Beauté « Lascia la spina », plus tard varié dans Rinaldo, n’a pas fini, par sa sensualité, d’enchanter les mélomanes. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

