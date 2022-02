HAENDEL FOREVER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Ne manquez pas « Haendel forever » à l'Opéra Comédie le 19 février 2022 ! En mars 2019, Philippe Jaroussky avait annoncé que dans trois ou quatre ans, il dirigerait son premier opéra baroque. Pari tenu en mai 2021 à Montpellier où il était à la tête de son ensemble Artaserse pour l'oratorio Il primo omicidio de Scarlatti. Le voici aujourd'hui dirigeant sa camarade la soprano hongroise Emőke Baráth, dans un florilège des plus beaux airs de soprano de Haendel. C'est peu dire si nos deux interprètes possèdent une intime connaissance des œuvres du Caro Sassone : Jules César, Rinaldo, Xerxès, Partenope pour Emőke, Agrippina – son premier rôle décroché en 2003 à Tourcoing auprès de Jean-Claude Malgoire – mais aussi Theodora, Faramondo et tous les tubes du répertoire pour Philippe. Une inoubliable soirée où le tempo juste ne sera pas difficile à trouver ! Durée : ± 1h40 avec entracte Pass sanitaire obligatoire

