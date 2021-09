Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Haendel / Ensemble Jupiter – Lea Desandre Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Haendel / Ensemble Jupiter – Lea Desandre Philharmonie de Paris, 28 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 20h30 à 22h20

Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Concert Haendel par les Jupiter, menés par Thomas Dunford, qui en assure depuis son luth la directio… Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Concert Haendel par les Jupiter, menés par Thomas Dunford, qui en assure depuis son luth la direction artistique. Ils accompagnent la mezzo-soprano Lea Desandre et le contre-ténor Iestyn Davies. C’est avant tout une histoire d’amitié qui unit les membres de l’ensemble Jupiter, entre eux comme avec Lea Desandre – d’où l’impression de cohésion entre les artistes qui se dégage lors de leurs concerts : il s’agit de « retrouver l’esprit de la musique de chambre dans le répertoire baroque. Jupiter fonctionne dans une sorte de fraternité, comme si nous nous connaissions depuis toujours… », explique Thomas Dunford. Leur album consacré à Vivaldi, paru chez Alpha en 2019, contrepointait avec quatre concertos des pages vocales du Prêtre roux interprétées par Lea Desandre (opéras, Nisi Dominus), et affirmait haut et clair l’héritage d’un Christie, d’un Herreweghe ou d’un Savall chez ces musiciens de la nouvelle génération. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22920 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

