HADRIEN FÉRAUD invite GERGO BORLAI – DANIEL GASSIN – ANATOLE MUSTER Le Baiser Salé, 8 avril 2022, Paris.

Le Baiser Salé, son laboratoire, champ de tous les possibles est régulièrement le théâtre de rencontres entre musiciens organisées par Hadrien.

Virtuose de la basse, Hadrien Féraud a collaboré avec John McLaughlin, Chick Corea, Billy Cobham, Gino Vannelli, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, André Ceccarelli, Sylvain Luc pour ne citer qu’eux…

Cette fois, il convie le batteur hongrois Gergo Borlai. Avec ses solos à couper le souffle, son jeu flamboyant, Gergo a joué sur plus de 400 albums. C’est en 2009 que se fait la rencontre, il participe à l’enregistrement de l’album d’Hadrien : Born in the 80’s puis collaborent tous deux sur des projets avec Frank Gambale et Scott Kinsey.

Daniel Gassin, qui est un pianiste Franco-australien, basé à Paris. En 2007, il est finaliste de la compétition de piano solo jazz de l’emblématique festival de jazz de Montreux, il est l’un des trois finalistes lors de l’Australien National Jazz Award en 2013, et est nominé pour la prestigieuse bourse Freedman en 2016. En 2013, il s’installe à Paris et se fait remarquer dans les jam sessions par Felipe Cabrera, Benjamin Henocq et Manuel Marchès. On le retrouve rapidement sur la scène des clubs mythiques de la rue des Lombards aux côtés de musiciens tels que Tricia Evy, Christophe Dal Sasso, Thierry Fanfant et bien d’autres encore…

Et Anatole Muster, jeune accordéoniste suisse tout aussi époustouflant. A à peine 20 ans, il a déjà reçu les éloges de ses pairs. Son approche unique du jazz moderne a été présentée par Jamie Cullum dans son émission de radio BBC 2 et l’a fait collaborer avec des poids lourds du genre Tennyson, Kiefer ou Daniel Hayn.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert

Date complète :

bs