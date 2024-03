HADRIEN FERAUD invite BENJAMIN PETIT / DANIEL GASSIN / YOANN SCHMIDT « LES BAEYZAME MUCHOS » Le Baiser Salé Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 21h00 à 00h00

.Tout public. payant Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 25 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Hadrien Feraud triomphe aux USA et revient à la maison se ressourcer..

LINE UP : DANIEL GASSIN piano, BENJAMIN PETIT sax, HADRIEN FERAUD basse, YOANN SCHMIDT batterie

Hadrien Feraud – bassiste de John McLaughlin, Chick Corea, Billy Cobham, Jean Luc Ponty, Bireli Lagrene, Dean Brown et bien d’autres… nous rappelle que malgré sa gigantesque carrière américaine, il reste fidèle à ce qu’il a toujours été, un musicien phénoménal qui adore revenir au Club de ses débuts avec ses talentueux potes ..

Au milieu des années 2000, il est venu jammer, il est venu jouer et défendre ses projets. Désormais installé aux States, de passage à Paris il n’hésite pas à venir «jammer» le lundi, et à monter un projet pour jouer l’hypothétique date qui vient de s’annuler ..

Hier, comme aujourd’hui, il prend toujours plaisir à venir et à explorer de nouveaux horizons sur notre scène et nous sommes très très fiers et heureux de l’accueillir ..

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/hadrien-feraud-invite-benjamin-petit-daniel-gassin-yoann-schimdt-21h30

HADRIEN FERAUD invite BENJAMIN PETIT / DANIEL GASSIN / YOANN SCHMIDT « LES BAEYZAME MUCHOS »