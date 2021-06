HADRIEN FÉRAUD / HERVÉ SAMB / MICHAËL LECOQ / MATHIEU EDWARD Le Baiser Salé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 21h à 22h15

de 19h30 à 20h45

payant

Virtuose de la basse, c’est toujours sur la scène du Baiser Salé qu’Hadrien s’arrête pour expérimenter et créer. Pour cette reprise, il réunit un line-up 4 étoiles pour une soirées explosive !

Hadrien Féraud basse, Hervé Samb guitare, Michaël Lecoq claviers, Mathieu Edward batterie

Virtuose de la basse, Hadrien Féraud a collaboré avec John McLaughlin, Chick Corea, Billy Cobham, Gino Vannelli, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, André Ceccarelli, Sylvain Luc pour ne citer qu’eux… Naviguant entre Los Angeles et Paris, Hadrien déborde de projets, d’envies, d’initiatives et à Paris, c’est toujours sur la scène du Baiser Salé qu’il s’arrête pour expérimenter et créer. Il convie à cette occasion, le subtile guitariste Hervé Samb, « une des plus grandes révélations du continent africain en ce début de XXIème siècle » Jazz Magazine, le génie des claviers et du groove Michaël Lecoq et Mathieu Edward, batteur de la nouvelle génération inspiré par l’héritage laissé par Ultramarine & Sixun, membre de deux groupes phares et en pleine ascension « Monsieur Mâla » et « Yusan ».

Attention jauge limitée, ça risque de partir vite, très vite !

https://www.youtube.com/watch?v=JugaKt7PZtQ&t=45s

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact : https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz

Date complète :

Christophe Lahais