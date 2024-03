Hadra Trance Festival 2024 Plan d’eau de la Borde Vieure, jeudi 22 août 2024.

Hadra Trance Festival 2024 Plan d’eau de la Borde Vieure Allier

Le Hadra Trance Festival 4 jours de fête et de musique non-stop, 3 scènes, plus de 150 artistes et un village.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22

fin : 2024-08-25

Plan d’eau de la Borde La Borde

Vieure 03430 Allier Auvergne-Rhône-Alpes hadra@hadra.net

L’événement Hadra Trance Festival 2024 Vieure a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais