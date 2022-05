Hadra Trance Festival 2022 Vieure Vieure Catégories d’évènement: 03430

Vieure 03430 Vieure Le Hadra Trance Festival est de retour au Plan d’eau de Vieure du 25 au 28 août pour une édition spéciale 20ème anniversaire de l’association Hadra. 4 jours de fête et de musique non-stop, 3 scènes, plus de 150 artistes et un village. hadra@hadra.net +33 4 38 49 29 44 https://hadratrancefestival.net/fr/ Vieure

