HADA APERO-CONCERT Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

HADA APERO-CONCERT Hérouville-Saint-Clair, 11 janvier 2023, Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair. HADA APERO-CONCERT 1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café Hérouville-Saint-Clair Calvados Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

2023-01-11 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-11 20:00:00 20:00:00

Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair

Calvados Hérouville-Saint-Clair Hada c’est du « garage pop à facettes », un mélange de styles à l’image des membres qui composent le groupe. Après leur 1er EP « Cycles » sorti en 2020, ils reviennent avec 4 nouveaux titres issus de leur 2nd EP intitulé « Marigold », sorti le 2 décembre 2022. Ce 4 titres a été composé et enregistré en une semaine en totale autarcie où se rencontrent pop 80’s, guitares saturées et synthés ambiants.

Source : Big Band Café Hada c’est du « garage pop à facettes », un mélange de styles à l’image des membres qui composent le groupe. Après leur 1er EP « Cycles » sorti en 2020, ils reviennent avec 4 nouveaux titres issus de leur 2nd EP intitulé « Marigold », sorti le 2 décembre 2022. Ce 4 titres a été composé et enregistré en une semaine en totale autarcie où se rencontrent pop 80’s, guitares saturées et synthés ambiants.

Source : Big Band Café +33 2 31 47 96 13 https://bigbandcafe.com/ Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Hérouville-Saint-Clair Calvados Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Ville Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair lieuville Big Band Café 1 Avenue du Haut Crépon Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair-herouville-saint-clair/

HADA APERO-CONCERT Hérouville-Saint-Clair 2023-01-11 was last modified: by HADA APERO-CONCERT Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 11 janvier 2023 1 Avenue du Haut Crépon Big Band Café Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Calvados Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados