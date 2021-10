Tours CEFIM,L'école du web et des réseaux Indre-et-Loire, Tours Hacktoberfest Tours 2021 CEFIM,L’école du web et des réseaux Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

CEFIM, L'école du web et des réseaux, le jeudi 14 octobre à 19:00

4ème édition de l’Hacktoberfest Tours 8ème édition de l’Hacktoberfest, présentée par DigitalOcean et en partenariat avec “intel”, “appwrite” et “deepsource”, est une célébration d’un mois des logiciels open source. Les organisateurs sont invités à guider les contributeurs potentiels vers des problèmes qui contribueront à faire avancer le projet, et les contributeurs ont la possibilité de redonner à la fois aux projets qu’ils apprécient et aux projets qu’ils viennent de découvrir. Aucune contribution n’est trop petite – les corrections de bugs et les mises à jour de la documentation sont des moyens valables de participer. Toutes les infos sur cet événement sur [https://hacktoberfest.digitalocean.com/](https://hacktoberfest.digitalocean.com/). Déroulement de la soirée : – Présentation “L’Open Source au secours du développeur (et de l’architecte) ?” présenté par Stéphane Philippart – Contribute time (n’oubliez pas votre matériel) Dans le respect des règles sanitaires en vigueur le pass sanitaire vous sera demandé et le port du masque est obligatoire. D’autres informations sur la soirée sont à venir.

