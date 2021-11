Paris Institut Culturel Italien de Paris - Hôtel de Galiffet Paris HackOut! Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet Paris Catégorie d’évènement: Paris

HackOut! est un trio bass-less qui s’est formé en 2019 au Conservatorio “F.Venezze” de Rovigo. Le point central du projet est la recherche de sa propre identité sonore en suivant un parcours d’expérimentation de timbres où l’interplay joue un rôle fondamental. Le répertoire se compose exclusivement de nouvelles chansons écrites dans le but de souligner la nature même de la formation en mettant l’accent sur les personnalités musicales des éléments individuels recherchant un équilibre entre structures harmoniques et improvisation radicale. Manuel Caliumi: saxophone alto Luca Zennaro: guitare Riccardo Cocetti: batterie Avec la participation du pianiste et compositeur Jacky Terrasson Organisateutr: L’Institut Culturel Italien, 50 rue de Varenne 75007 Paris Dans le cadre de JAZZYCOLORS 2021

Entrée libre

Concert dans le cadre de la 19ème édition de Jazzycolors 2021
Institut Culturel Italien de Paris – Hôtel de Galiffet
50 Rue de Varenne 75007 Paris

30 novembre 2021, 19:00-20:30

