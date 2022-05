Hacking Urbain / Vertiges Marseille 7e Arrondissement, 24 juin 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Hacking Urbain / Vertiges Marseille 7e Arrondissement

2022-06-24 – 2022-06-26

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Hacking Urbain / Vertiges

Rara Woulib et Play>Urban

Marseille / Strasbourg / Tunis



En trois temps, dans trois villes, des artistes, des habitant.e.s, des étudiant.e.s, des acteur.ice.s de la société civile interagissent pour inscrire dans l’espace public des histoires de vies, de luttes, créer des formes théâtrales déconstruites, poser des actes imprévus et festifs, s’infiltrer dans les interstices de la ville.



Marseille, Strasbourg et Tunis sont les terrains de recherche et de création du collectif marseillais Rara Woulib invité depuis 2019 par le Festival de Marseille avec une Fête vagabonde puis Moun Fou. Un nouveau geste artistique au croisement des pratiques de hacking pensé, conçu, performé avec des étudiant.e.s et enseignants de la Haute École des arts du Rhin, des artistes tunisiennes liées au festival Dream City, des chorégraphes de la compagnie italienne Labotilar, des artistes du Royaume des fleurs à Mayotte, des associations, des habitant.e.s… Comment faire écho en tant qu’artistes aux diverses tactiques de contournement des règles qui coexistent dans l’espace public ? Fruit d’un long processus de résidences, d’échanges, d’actions, de moments festifs, Hacking Urbain irriguera toute la ville à partir de la Belle de Mai, son centre névralgique, d’événements furtifs et de scénographies à visages multiples.



Tout public.

Le programme est fabriqué en temps réel.

