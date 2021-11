Lyon H7 - Lieu Totem Métropole de Lyon Hacking Health Lyon – La nouvelle édition du HH_Lyon#6 H7 – Lieu Totem Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Vous êtes professionnel de santé ? Usager de santé ? Designer ? Développeur ? Entrepreneur ? Curieux ? Venez rencontrer les 14 porteurs de défis créatifs, ambitieux et motivés de cette nouvelle édition du HH_Lyon#6 ! —————————————————————————————————————— Vous aurez l’occasion de découvrir leurs projets lors de pitchs dynamiques d’1 minute ! Venez découvrir les 14 défis portés et rencontrer et discuter avec les porteurs de projets. **Posibilité de participer à l’évènement en présentiel ou en ligne**

Sur inscription

Vous êtes professionnel de santé ? Usager de santé ? Designer ? Développeur ? Entrepreneur ? Curieux ?

