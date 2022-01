HACKING HEALTH LYON #6 Faculté De Medecine Lyon sud, 11 mars 2022, Oullins.

HACKING HEALTH LYON #6

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à Faculté De Medecine Lyon sud

Vous êtes professionnel de santé ? Usager de santé ? Designer ? Développeur ? Innovateur ? Curieux ? … et vous voulez inventer la #sante de demain ? **PARTICIPEZ AU HH_LYON#6** —————————- **LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !!!!** **ATTENTION NOUVELLES DATES : 11.12.13 MARS 2022** **HH LYON** est un évènement dynamique et original se donnant pour objectif d'accompagner les innovateurs engagés et convaincus par la transformation de la santé. En mobilisant les ressources insoupçonnées de chacun et les expertises de notre écosystème santé, le Hacking Health Lyon vous propose de vous engager dans un exercice unique d'innovation ouverte dédié aux sujets de santé. Engagez-vous à transformer la santé de demain ### **Pour en savoir plus sur le programme** ### **➡️** [[https://www.hhlyon.org/](https://www.hhlyon.org/)](https://www.hhlyon.org/) **48 HEURES DE MARATHON POUR CONTRIBUER À TRANSFORMER LA SANTÉ DE DEMAIN ET LA VIE DES PATIENTS, DES SOIGNANTS ET DES USAGERS DE SANTÉ.** **UNE ÉDITION #6 SI SINGULIÈRE !** [[https://youtu.be/9HfTs6W3mNw](https://youtu.be/9HfTs6W3mNw)](https://youtu.be/9HfTs6W3mNw)

Payant

Faculté De Medecine Lyon sud 69921 Oullins, 165 Chemain du Petit Revoyet Oullins Métropole de Lyon



2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T07:00:00 2022-03-12T21:00:00;2022-03-13T07:00:00 2022-03-13T17:00:00