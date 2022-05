Hacker le réel Bourges, 3 juin 2022, Bourges.

Hacker le réel Bourges

2022-06-03 – 2022-06-04

Bourges Cher

“Toutes formes d’aliénation de la conscience humaine sont un virus psychique inoculé afin de créer en nous une béance, un désenchantement, la mort des sorcières et la dissolution de nos âmes. Elles se doivent d’être combattues…”

“Les collages, le montage, la poésie, la musique, les rituels, toutes les altérations et les petites transes spontanées sont autant de moyens de libérer les puissances de l’imagination active et de court-circuiter le réel imposé par les systèmes de domination. Des stratégies de combat contre leurs fétiches et leurs hypnoses. Une façon de nous rendre disponible au monde oraculaire et fantaisie.”

L’association nîmoise Anima propose une programmation hors normes, mélangeant musique, cinéma et littérature le vendredi 3 et le samedi 4 juin à l’Antre Peaux.

https://www.antrepeaux.net/hacker-le-reel/

Antre Peaux Anima

Bourges

