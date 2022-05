Hacker le réel, 3 juin 2022, .

Hacker le réel

2022-06-03 – 2022-06-04

Vendredi 3 juin

18h30 : Accueil et présentation des éditions Anima – Infoshop

19h : La Coquille et le Clergyman de Germaine Dulac, 40 min

20h15 : Le débat du cœur par Virginie Di Ricci et Jean-Marc Musial, 1 h

22h : Quatrains-Propagande, lecture de Guillaume Boppe, 20 min

Samedi 4 juin :

10h > 12h /13h > 15h : Tarot de Marseille

Concert pour auditeur unique par Laurent Estoppey (sur inscription)

14h30 : Häxan, La sorcellerie à travers les âges de Benjamin Christensen, 1 h et 45 min

16h30 : Table ronde autour du Tarot de Charles Dakin par Laurent Estoppey, 30 min

17h : Ibaïlingba

Projection de films d’Antoine Mocquet, 45 min

19h : Anima

Courts métrages par ANIMA, 1h

21h : Anatomie, performance de Helena Patricio, 15 min

21h15 : Obscurum per Obscurius, concert de Michaël Grébil Liberg

Carte blanche à l’association, ANIMA agite la vie culturelle nîmoise depuis 2010. Que ce soit sous forme de livres ou de DVD, de CD ou d’objets, des projections, des expositions, des conférences, ou des performances, elle défend depuis 10 ans des œuvres d’artistes qui explorent les limites

