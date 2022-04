Hackaton Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Hackaton Argenton-sur-Creuse, 9 avril 2022, Argenton-sur-Creuse. Hackaton Argenton-sur-Creuse

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse Un hackathon est un véritable booster d’innovation. Un sprint de conception!

Constitue ton équipe et viens nous rejoindre au musée de la Chemiserie.

L’objectif? Collaborer, réfléchir et être force de propositions dans le projet de transformation du musée.

Les projets peuvent être élaborés sur papier ou sur ordinateur (perso) avec restitution Power Point.

Une journée pour le futur musée vu par les adolescents! Hackathon, le futur musée contact@museedelachemiserie.fr +33 2 54 24 34 69 Un hackathon est un véritable booster d’innovation. Un sprint de conception!

Constitue ton équipe et viens nous rejoindre au musée de la Chemiserie.

L’objectif? Collaborer, réfléchir et être force de propositions dans le projet de transformation du musée.

Les projets peuvent être élaborés sur papier ou sur ordinateur (perso) avec restitution Power Point.

Une journée pour le futur musée vu par les adolescents! ©museedelachemiserie

Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse Ville Argenton-sur-Creuse lieuville Argenton-sur-Creuse Departement Indre

Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenton-sur-creuse/

Hackaton Argenton-sur-Creuse 2022-04-09 was last modified: by Hackaton Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse 9 avril 2022 Argenton-sur-Creuse Indre

Argenton-sur-Creuse Indre