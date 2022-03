Hackathon sur la thématique de l’environnement Beyrouth, 26 mars 2022, Beirut.

Hackathon sur la thématique de l’environnement

Beyrouth, le samedi 26 mars à 09:00

A l’occasion du mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise un Hackathon régional sur la thématique de l’environnement le samedi 26 mars 2022 de 9h00 à 18h00. Ce hackathon sera organisé en même temps au CEF de Beyrouth, au CNF de Tripoli, au CNF d’Alexandrie et à l’Université de Djibouti. Des étudiants entrepreneurs, issus des universités membres de l’AUF au Liban, à Djibouti, et en Égypte, travailleront en équipe pendant 9 heures d’affilée pour imaginer de nouvelles solutions à 6 défis environnementaux : Pollution (sol, air, eau) ; Production de déchets ; Réchauffement climatique ; Énergies renouvelables ; Recyclage ; Biodiversité. La journée sera ponctuée de formations et de séances de coaching afin d’aider les étudiants à développer leur idée et à la pitcher en français devant un jury. Chaque équipe sera constituée de 3 à 5 personnes, avec au moins un étudiant francophone pour pitcher. A l’issue de la journée, chaque centre ou campus désignera une équipe lauréate. Ces 4 équipes participeront par la suite à un pitch régional afin de désigner le lauréat régional. Prix pour chaque équipe lauréate par centre : 500 € Prix pour l’équipe lauréate régionale : 1000 € Date limite pour les inscriptions : 20/03/2022 Vous êtes étudiant, avec un esprit entrepreneurial et soucieux de sauver la planète ? Choisissez le centre le plus proche géographiquement et inscrivez-vous pour participer au hackathon ! [https://forms.gle/ButRe9Rk47fRjGRm6](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqoblwdtnGskDbk9QsTCqWKh4X3Y0qt8UsXLnnAEqywsfFJg/viewform)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T18:00:00