La Mine Ressourcerie, le mercredi 30 mars à 14:00

ÉCORTIQUER – IMAGINER – RÉINVENTER Et si nous réutilisons nos déchets ? Créatif.ves, bricoleurs.e.s ou juste envie de vous amuser* ? Venez passer une après-midi créative pour inventer à partir d’objets abandonnés La Mine et La Tréso vous accueillent pour deux ateliers (inscriptions libres à l’un, l’autre ou les 2) – à La Mine : Mercredi 30 mars 14h-18h30 – 74 Av. de la Convention, 94110 Arcueil – [https://www.helloasso.com/…/evenements/hackathons-reemploi](https://www.helloasso.com/…/evenements/hackathons-reemploi) – à La Tréso : Vendredi 02 avril 14h-18h30 – 8 Av. du Président Wilson, 92240 Malakoff – [https://www.billetweb.fr/hackathons-reemploi](https://www.billetweb.fr/hackathons-reemploi) Vous avez 4h ? Venez bricoler ! ;) La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:30:00

