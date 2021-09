Hackathon no-code 100% digital, 22 septembre 2021, Avignon.

Hackathon no-code

du mercredi 22 septembre au jeudi 23 septembre à 100% digital

Comment articuler économie circulaire et logistique et inviter les acteurs publics et privés à s’appuyer sur l’innovation et la digitalisation pour accélérer les processus de mise en œuvre de nouveaux modèles ? La French Tech Grande Provence a imaginé inviter ces acteurs à des rencontres no-code durant 48h. En s’appuyant uniquement sur des logiciels no-code, ces rencontres promeuvent une technologie digitale plus inclusive qui facilite et accélère les démarches d’innovation. Événement national, les rencontres no-code rassemblent les meilleurs experts no-code français. Le partenariat avec Bubble, la startup new-yorkaise dont le fondateur Emmanuel Straschnov est français, l’internationalise ! Et il entre en résonance avec l’Europe puisqu’il s’inscrit dans le programme Interreg Alpine Space BE-READI.

Pour une logistique acteur de l’économie circulaire

