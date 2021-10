Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Hackathon Lowtech 2021 Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Un **hackathon** est un événement de 48h lors duquel des équipes doivent développer un projet informatique, un logiciel ou une application en réponse à une problématique. Le numérique est aujourd’hui le sujet de nombreuses controverses (impacts environnementaux, fracture numérique, tensions géopolitiques…) : la lowtech comme antagonisme du high-tech et comme solution d’avenir pour concilier les besoins de bases avec les principes de durabilité et d’accessibilité, et pour répondre à des problématiques qui touchent nos territoires et l’usage que nous pouvons en avoir. **Objectifs :** **En tant que développeur :** Tester, se faire repérer dans un contexte d’émulation, mais aussi de camaraderie. Faire de nouvelles rencontres qui pourraient se transformer en prochain collaborateur, associés, investisseur… **En tant de start-up ou PME :** Se faire connaître, recruter, ou détecter de nouvelles opportunités de marché. **En tant qu’étudiant.e :** Découvrir la culture d’innovation, le travail d’équipe, se challenger. **Gratuit**, sur inscription ici : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-low-tech-et-resilience-des-territoires-191150746027](https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackathon-low-tech-et-resilience-des-territoires-191150746027) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers)

