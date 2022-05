Hackathon Intelligence Artificielle ISEP,Institut Supérieur d’Electronique de Paris, 13 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai à ISEP, Institut Supérieur d’Electronique de Paris

Garage ISEP et ISEP – école d’ingénieurs du numérique organisent du 13 au 15 mai leur hackathon sur le thème de l’intelligence artificielle en collaboration avec UN Environment Programme, Gendarmerie Nationale, AFD – Agence Française de Développement et 3DS OUTSCALE France Pendant 2,5 jours les participants, étudiants ou professionnels, accompagnés par un groupe d’experts-mentors, vont pouvoir approfondir leurs connaissances techniques en intelligence artificielle en travaillant sur des problématiques concrètes de sécurité et de développement durable. Deux challenges seront proposés : – Comment l’IA peut améliorer le speech-to-text dans un contexte de sécurité ? ? – Comment l’IA peut aider à identifier les Objectifs de développement durable à partir de documents écrits ? ? **Les repas seront offerts et plus de 4000€ de prix sont à gagner.** ### **Programme** **Vendredi – présentation des sujets et conférences suivi d’un cocktail** 17h10 – Stratégie IA en France * Renaud Vedel, Préfet, Coordonnateur national pour l’intelligence artificielle 17h45 – Table Ronde : Les défis de l’IA pour la sécurité et le développement durable avec des intervenants de qualité * Général Patrick Perrot, Coordinateur national pour l’IA à la GN * Thomas Melonio, Directeur exécutif Innovation, recherche et savoirs de l’AFD * Mark Radka, Directeur de la division Energie du PNUE * David Chassan, Directeur stratégie chez 3DS OUTSCALE 19h – Présentation des challenges et du déroulement du hackathon, avec Le Général Patrick Perrot (GN), Robert Rodriguez (PNUE) , Jean-Baptiste Jacouton (AFD) et Rafael Angarita (ISEP) **Samedi – Time to hack** **Dimanche – Présentation des projets et remise des prix** L’événement est gratuit et ouvert à tous, que vous ayez envie de découvrir ce domaine ou que vous soyez déjà expérimenté. _Il est possible de n’assiter qu’aux conférences de vendredi._

Événement gratuit sur inscription

ISEP,Institut Supérieur d’Electronique de Paris 10 rue de Vanves, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



