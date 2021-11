Hackathon GreenTech Université Clermont Auvergne – Campus des Cézeaux, 29 novembre 2021, Aubière.

Etudiants, entrepreneurs, docteurs ; venez rejoindre une équipe pluridisciplinaire et monter une startup pour répondre aux grands enjeux de la transition écologique et énergétique ! Le hackathon est gratuit et aura lieu en physique à l’Université Clermont Auvergne le 29 Novembre 2021. Il prendra la forme d’un escape game et au contact de vos pairs, il vous permettra de vivre une expérience et un apprentissage entrepreneurial accéléré et ludique, encadré par des professionnels. L’inscription est obligatoire, nombre de places limitées.

Mettez vous dans la peau d’un entrepreneur et changez le monde

Université Clermont Auvergne – Campus des Cézeaux 24 Av. des Landais, 63170 Aubière Aubière La Ganne Puy-de-Dôme



