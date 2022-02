Hackathon du Digital x Outdoor Archparc Archamps Catégories d’évènement: Archamps

Haute-Savoie

Hackathon du Digital x Outdoor Archparc, 4 mai 2022, Archamps. Hackathon du Digital x Outdoor

du mercredi 4 mai au jeudi 5 mai à Archparc

Vous avez le projet ou la startup du siècle pour révolutionner l’outdoor grâce au digital ? Préparez vous à candidater à l’appel à projets du Hackathon DxO. Vous aurez du 24 janvier au 24 février pour le faire ! Nous sélectionnerons* jusqu’à 10 startups et porteurs de projets qui auront, dans le cadre du Hackathon, 24h pour proposer en équipe leur solution. Vous retrouverez alors à vos côtés des leaders de l’outdoor comme Salomon, Decathlon, Millet, Compressport, Mavic, Rossignol, Plein Nord, la Fédération Française de Ski, ou encore Petzl. ​ Vous souhaitez en savoir plus ? Participez à notre visioconférence » Pourquoi proposer un challenge au Hackathon du Digital x Outdoor ? » le 3 Février. ​ *si votre projet est sélectionné, une participation de 125€ HT sera demandée pour une startup et 30€ HT pour un porteur de projet en anté-création.

24h pour créer des solutions digitales innovantes au service de l’outdoor grâce à l’innovation ouverte. Archparc 155 Rue Ada Byron, 74160 Archamps Archamps Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T16:30:00 2022-05-04T23:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T23:30:00

