Un programme d’information et d’expérimentations sur la “dé-googlelisation” de votre matériel informatique et l’installation de logiciels libres. Démonstrations, initiations, conférences.

Venez avec vos smartphones, ou ordis, pour les customiser!!

Fish’n’chips, c’est un jeu de mots avec Chips (processeur en Anglais)…car il y aura aussi de quoi se restaurer…à prix libre!!!

Vendredi à partir de 18 h 30 apéritif en mode auberge espagnole, présentation des membres de l’équipe et discussion ouverte sur la sécurité numérique.

Samedi et dimanche ateliers et conférences de 10 h à 18 h.

Programme sur https://www.facebook.com/fish40/posts/5175510285833181

Sur inscription.

+33 7 64 07 95 33

Halle du partage 91 Rue du Sablar Castets

