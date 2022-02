Hackathon Brest : Créativité et Innovation Bretagne Brest Catégories d’évènement: Brest

Capitalisant sur une démarche d’open-innovation, cet événement est porté conjointement par la EdTech Hussar Academy, l’ISEN, l’ENIB, la Brest Business School, IMT Atlantique et l’ENSTA Bretagne . **Au programme :** * Des étudiants aux profils ingénieurs et managers se positionneront par groupe de 5 sur l’une des problématiques de nos entreprises partenaires (Le Télégramme, RATP DEV, Crédit Mutuel Arkéa, Verlingue et la Mutualité Française). * Ils seront épaulés pendant 2 jours d’idéation et d’innovation par des coachs issus de cabinets de conseil ou du secteur de la Tech. * Au terme de ces 48h, ils pitcheront leurs solutions devant un jury composé d’experts de diverses entreprises partenaires. Vous souhaitez en savoir plus sur l’événement ou notre concept ? [[https://www.hussaracademy.fr/](https://www.hussaracademy.fr/)](https://www.hussaracademy.fr/) Les 17 & 18 février 2022 se tiendra à Brest notre premier hackathon de l’année 2022 Bretagne Brest Brest Finistère

