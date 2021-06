Hackathon – Ateliers d’Ecococonception Médiapôle Simone Veil, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Grigny.

du jeudi 1 juillet au samedi 3 juillet à Médiapôle Simone Veil

### Hackathon Siana Canopé ### Ateliers d’Ecococonception Limités par les ressources planétaires, nous sommes entrés dans une phase d’effondrement de notre civilisation. La pénurie de cartes graphiques que nous vivons annonce la fin imminente de tous les autres composants électroniques. Il est temps de réinventer notre manière de concevoir nos outils y compris numériques et de minimiser dès l’origine leur impact écologique. Ce Hackathon organisé par Siana et Canopé sera l’occasion de prototyper un objet numérique en combinant ressources naturelles et / ou recyclées et électronique auprès d’artistes! En partenariat avec les Micros Folies d’Evry-Courcouronnes et de Grigny et le Fablab du collège Léopold Sédar Senghor à Corbeil Essonnes.

Gratuit

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Médiapôle Simone Veil la ferme neuve, grigny Grigny Métropole de Lyon



2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T17:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T17:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T17:00:00