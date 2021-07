Pau Cinéma Art et Essai - Le Méliès Pau, Pyrénées-Atlantiques Hacer mucho con poco Cinéma Art et Essai – Le Méliès Pau Catégories d’évènement: Pau

Cinéma Art et Essai – Le Méliès, le dimanche 17 octobre à 18:15

Proposé dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture. Ce titre est la devise d’un groupe d’architectes innovants. Dans un pays de volcans et de tremblements de terre, de montagnes abruptes et de forêts denses, de peuples aussi différents que les Amazoniens, les montagnards andins, les Afro-descendants du littoral Pacifique et les métis, il faut remettre les dogmes de la construction en question pour trouver des solutions. Et elles sont souvent lumineuses ! Énergique et énergétique. Réalisé par Mario Novas et Katerina Kliwadenko. Débat avec la participation de Sukey Chacon-Pagot ; Valentina Iwakawa Daudin ; Lucia Leistner ; Elisabeth Pozada architectes. Documentaire – Projection – Débat Cinéma Art et Essai – Le Méliès Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

2021-10-17T18:15:00 2021-10-17T21:00:00

