BROCANTE NOCTURNE, 20 mai 2023, Haboudange.

Organisée par l’association Les p’tits bouts d’anges – Buvette et restauration sur place – manèges, glaces à l’italienne, pêche aux canards. Tout public

Samedi 2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-20 22:00:00. 0 EUR.

Haboudange 57340 Moselle Grand Est



Organized by the association Les p’tits bouts d’anges – Refreshments and food on site – rides, ice cream, duck fishing

Organizado por la asociación Les p’tits bouts d’anges – Refrescos y comida in situ – atracciones, helados, pesca de patos

Organisiert von der Vereinigung Les p’tits bouts d’anges – Getränke und Essen vor Ort – Fahrgeschäfte, Softeis, Entenangeln

Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU PAYS SAULNOIS