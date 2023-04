Concours de pétanque Terrain de pétanque Habloville Catégories d’évènement: Habloville

Orne

Concours de pétanque Terrain de pétanque, 13 mai 2023, Habloville. De nombreux lots à gagner !!

Buvette et casse croûte sur place

Concours en individuel : 5€ / personne.

2023-05-13 à 13:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Terrain de pétanque « le bourg »

Habloville 61210 Orne Normandie



Many prizes to win!

Refreshments and snacks on site

Individual contest : 5? / person Numerosos premios

Refrescos y aperitivos in situ

Concurso individual: 5? / persona Zahlreiche Preise zu gewinnen!!!

Getränke und Snacks vor Ort

Einzelwettbewerb: 5? / Person Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Habloville, Orne Autres Lieu Terrain de pétanque Adresse Terrain de pétanque "le bourg" Ville Habloville Departement Orne Lieu Ville Terrain de pétanque Habloville

Terrain de pétanque Habloville Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/habloville/

Concours de pétanque Terrain de pétanque 2023-05-13 was last modified: by Concours de pétanque Terrain de pétanque Terrain de pétanque 13 mai 2023 Terrain de pétanque Habloville

Habloville Orne