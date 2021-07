Pantin La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin, Seine-Saint-Denis Habitus par Nidal Abdo La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Habitus par Nidal Abdo

La Dynamo de Banlieues Bleues, le mercredi 8 septembre à 20:00

La Dynamo de Banlieues Bleues, le mercredi 8 septembre à 20:00

Quel rapport nos corps entretiennent avec les territoires sur lesquels ils s’inscrivent ? Façonnés par nos habitus, nous sommes rarement conscients de ce qui les animent et les poussent à réagir de la sorte. Nous répondons aux injonctions sociétales qui nous dictent nos comportements avec parfois un sentiment d’inconfort, de décalage et de dissonance. Pourtant, nous avons besoin de routines. Dans ce contexte, l’exil opère un processus de dépossession accrue. Pour arriver à nous inscrire sur un nouveau territoire et à nous intégrer, nous devons adopter des gestes qui ne sont pas les nôtres et « singer » une façon d’être qui souvent nous fait violence. Avec et de Nidal Abdo* (Palestine/Syrie/Ukraine), Cynthia Dariane (Liban), Katell Ollier (France). Musique Osloob (Liban/Palestine). Scénographie Khaled Alwarea* (Syrie). *membre de l’atelier des artistes en exil Du besoin de routines et de faire territoire après l’exil. La Dynamo de Banlieues Bleues 9 Rue Gabrielle Josserand, 93500 Pantin Pantin Quatre Chemins Seine-Saint-Denis

