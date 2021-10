Habits : quand les architectes sont aussi des designers ! École d’architecture de la ville & des territoires, 16 octobre 2021, Champs-sur-Marne.

École d’architecture de la ville & des territoires, le samedi 16 octobre à 13:30

Habits —— ### Les architectes sont aussi des designers ! Venez découvrir des meubles construits à partir de différents matériaux par nos étudiants de 2e année sur le modèle de pièces de mobilier designés par les plus grands architectes modernes : Aldo Van Eyck, Le Corbusier, etc. Ces meubles réalisés à l’échelle 1 seront disposés selon une scénographie originale. Le studio d’Ambra Fabi s’inscrit dans une recherche plus large qui explore les frontières entre objets, mobilier, territoires, environnements, architecture et vie. Avec ses étudiants, elle aborde la question de l’habiter à partir du point de vue de nos habitudes de vie. Comment concevoir une maison en partant de l’acte de manger, de se reposer, de se baigner, de s’asseoir, de s’amuser, d’aimer, etc. ? Ainsi se pose la question de l’objet : une chaise, une cheminée, un lit, une cafetière, une table… comment ces objets définissent-ils une manière de vivre dans l’espace et le temps ? Dans un deuxième temps, les habitudes liées à l’usage spécifique des objets sont investiguées. Les habitudes liées à ces objets sont-elles toujours d’actualité ? Peut-on imaginer des objets pour de nouvelles habitudes ? Une habitude particulière peut-elle s’adresser à une autre manière d’habiter, de concevoir et de construire ? L’étape finale du studio est quand une maison est imaginée, conçue et construite, prenant ses prémisses des objets et des habitudes établies. La maison est imaginée avec un haut niveau de detail, jusqu’au sa construction, jusqu’aux objets qui l’habitent. La conception de la maison sera développée a travers des dessins de construction, des grandes maquettes de matières réelles et des échantillons et détails à l’échelle 1. Du début à la fin, le studio se concentre sur l’échelle du corps humain, l’échelle de la construction et la matérialisation de chaque décision.

Entrée libre sous réserve de présentation d’un passe sanitaire valide

Journées nationales de l’architecture

École d’architecture de la ville & des territoires 12 avenue Blaise Pascal 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne



2021-10-16T13:30:00 2021-10-16T18:00:00