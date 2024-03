Habiter, une pièce à découvrir au Monfort théâtre Le Monfort théâtre Paris, samedi 23 mars 2024.

Du samedi 23 mars 2024 au jeudi 28 mars 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

De 5 à 26 euros

Ce monologue de Patricia Allio incarné par Pierre Maillet revisite avec sagacité le genre de la conférence, intégrant autant de digressions philologiques, en apparence fantasques, que d’illustrations documentaires empruntées à l’actualité récente ou à l’histoire de l’art.

Il y est question de la pensée queer.

Ce courant révolutionnaire de la fin du XXème siècle questionne la

possibilité d’un troisième genre et vise à défaire une conception

fixiste et normative de la dualité des genres, pour penser le caractère

mutable et pluriel de l’identité.

Dans Habiter, l’acteur

Pierre Maillet, en génial conférencier, s’empare de ces concepts pour

critiquer l’hétéronormativité dominante qui sert trop souvent à

justifier un monde conservateur et les rapports de domination et de

stigmatisation qu’il implique. À partir d’un ingénieux diaporama, il

nous convie à une passionnante exploration de ces pensées, se référant

notamment aux débats nés des manifestations contre le Mariage pour Tous

en 2013.

Production ICE

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/habiter/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://theatresilviamonfort.eu/events/habiter/

Alessandro Scarano HABITER