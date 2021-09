Habiter notre région : anti-conférence et performance Caen, 9 octobre 2021, Caen.

Habiter notre région : anti-conférence et performance 2021-10-09 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-09 21:30:00 21:30:00 Le Bazarnaom 35, Cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Pavillon organise deux événements dans le cadre de Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie.Anti-conférence : Habiter demain notre région, 1001 façons d’en parler

Pour nous aider à comprendre les enjeux de notre région, nous vous proposons une animation participative sous la forme d’une “anti-conférence”. Ce format expérimental permet d’instaurer des échanges dynamiques avec entre le public et les intervenants. Le thème, Habiter demain notre région, sera abordé à travers plusieurs entrées, en présence d’acteurs locaux.

En partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne, Territoires Pionniers, Démosthène et le CAUE du Calvados.

Au Bazarnaom. Gratuit. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : https://www.helloasso.com/…/biennale-6-anti-conferance…Restitution performative : Presque nous, avec vous

Samedi 09 octobre 2021, 20h-21h30

Deux collectifs d’artistes de la Presqu’île, le Bazarnaom et les Ateliers intermédiaires, ont fait une occupation temporaire cet été dans les anciens bâtiments Drouet. À l’occasion de la Biennale, ils vous invitent à une restitution performative in situ pour explorer comment habiter une friche, demain.

Un buffet apéro suivra sur inscription également, participation libre à partir de 5€.

Au Bazarnaom. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : https://www.helloasso.com/…/biennale-6-restitution…Informations pratiques

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

Crédit photo : Emmanuel Blivet

Le Pavillon organise deux événements dans le cadre de Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie.

Anti-conférence : Habiter demain notre région, 1001 façons d’en parler

Pour nous aider à comprendre les enjeux de…

contact@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.biennalearchi-caen.com/

Le Pavillon organise deux événements dans le cadre de Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie.Anti-conférence : Habiter demain notre région, 1001 façons d’en parler

Pour nous aider à comprendre les enjeux de notre région, nous vous proposons une animation participative sous la forme d’une “anti-conférence”. Ce format expérimental permet d’instaurer des échanges dynamiques avec entre le public et les intervenants. Le thème, Habiter demain notre région, sera abordé à travers plusieurs entrées, en présence d’acteurs locaux.

En partenariat avec le CPIE Vallée de l’Orne, Territoires Pionniers, Démosthène et le CAUE du Calvados.

Au Bazarnaom. Gratuit. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : https://www.helloasso.com/…/biennale-6-anti-conferance…Restitution performative : Presque nous, avec vous

Samedi 09 octobre 2021, 20h-21h30

Deux collectifs d’artistes de la Presqu’île, le Bazarnaom et les Ateliers intermédiaires, ont fait une occupation temporaire cet été dans les anciens bâtiments Drouet. À l’occasion de la Biennale, ils vous invitent à une restitution performative in situ pour explorer comment habiter une friche, demain.

Un buffet apéro suivra sur inscription également, participation libre à partir de 5€.

Au Bazarnaom. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso : https://www.helloasso.com/…/biennale-6-restitution…Informations pratiques

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

Crédit photo : Emmanuel Blivet

dernière mise à jour : 2021-09-20 par