Habiter ma ville : se bouger pour son quartier, ateliers participatifs Caen, 9 octobre 2021, Caen.

Habiter ma ville : se bouger pour son quartier, ateliers participatifs 2021-10-09 – 2021-10-09 presqu’île de Caen, 10 quai François Mitterrand Le Pavillon

Caen Calvados

Le Pavillon organise une journée d’ateliers dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’Urbanisme de Caen-Normandie.Atelier initiatives : Se bouger pour son quartier, retour d’expériences

Samedi 09 octobre 2021, 10h30-12h

Comment des citoyens peuvent-ils contribuer à changer leur quartier pour un avenir plus écologique ? C’est le pari lancé par l’association de citoyens de quartier Vent d’Ouest à Caen. Venez découvrir les débuts de leur aventure et le chemin parcouru depuis deux ans. C’est aussi le travail de l’agence Deux Degrés qui viendra nous montrer comment certains quartiers se sont transformés grâce à la contribution des habitants.

En présence d’un représentant de l’association Vent d’Ouest et de Mathieu Zimmer de l’agence deux degrés.

Au Pavillon. Gratuit. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso Atelier participatif du Labo urbain : Brunch ma ville

Samedi 09 octobre 2021, 11h30 – 14h30

Vous avez envie de participer aux réflexions sur les mutations de votre ville et de proposer des nouveaux formats sans savoir comment ?

Ce temps de brunch est l’occasion de participer au lancement d’un laboratoire urbain pour réfléchir, expérimenter, s’enrichir… sur les thèmes qui vous tiennent à coeur, des transitions et d’habiter demain.

En partenariat avec le Dôme. Programmation Before Turfu Festival.

Repas à 9€ sur réservation

Au Pavillon. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso.Permanence agence deux degrés

Samedi 9 octobre 2021, 12h-18h

L’agence deux degrés a été chargée par la ville de Caen, de récolter les contributions citoyennes sous la forme d’un atlas des ressources des quartiers et un annuaire des porteurs de projet (diffusés en novembre 2021).

Passez les voir au Pavillon pour participer à la construction collective d’actions de transition adaptée aux besoins et ressources de nos quartiers.

Au Pavillon

+ d’info sur www.deuxdegres.netAtelier construction : Moments de vi(ll)e

Samedi 9 octobre 2021, 14h-19h

Sous la forme d’une maquette à grande échelle, construis des endroits où vivent les humains, les animaux, les plantes… À la plage, en ville, dans la forêt, quels matériaux peux-tu trouver et utiliser ?

À destination du jeune public (4-7 ans) et de leur famille.

Au Pavillon. Gratuit. Libre accès.Informations pratiques

Ouverture du Pavillon de 10h à 19h.

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

