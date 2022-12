Habiter les étoiles – l’audacieux projet de Renée Gailhoustet et Jean Renaudie Catégorie d’évènement: île de France

. payant 12 € Les Cultiveuses vous invitent à partir à la découverte du centre-ville d’Ivry-sur-Seine pour faire la connaissance de Renée Gailhoustet et Jean Renaudie, un duo d’architectes hors-pair. Architecte en cheffe dès 1962, rejointe par Jean Renaudie en 1968, Renée Gailhoustet façonne le centre-ville d’Ivry-sur-Seine selon son art et ses convictions, donnant à cette rénovation un visage encore inconnu. Connues sous le nom des « Etoiles de Renaudie », ces réalisations ont fait la renommée de la ville avec leurs appartements triangulaires, à l’apparence étroite mais à la qualité de vie indéniable. Venez découvrir les étoiles de Jeanne Hachette, de Danielle Casanova ou du Liégat. Levez les yeux et jetez également un œil sur les ensembles collectifs Raspail, le tout premier d’entre eux, Lénine et Spinoza, le centre Jeanne Hachette ou encore l’école Einstein à l’architecture moderne et enfantine. Béton verduré à perte de vue, grandes fenêtres et baies vitrées, ponts piétons, arcades, coursives et balcons, partez à la découverte d’un centre-ville pas comme les autres, la tête dans les étoiles ! Contact : https://exploreparis.com/fr/5683-habiter-les-etoiles-de-gailhoustet-et-renaudie.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://exploreparis.com/fr/5683-habiter-les-etoiles-de-gailhoustet-et-renaudie.html

