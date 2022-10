Habiter le seuil Palais de la Porte Dorée, 9 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 09 novembre 2022

de 20h00 à 21h30

. payant Plein : 12 € Réduit : 9 €

Marine Chesnais nous convie à une plongée collective et immersive dans le grand bleu et à repenser notre lien au monde vivant.

Marine Chesnais nous emmène en voyage dans l’aventure qu’elle a vécue : celle de la rencontre bouleversante avec les baleines à bosse, mais également celle, vertigineuse, de l’apnée et des profondeurs marines. La plongée en apnée, la conscience de soi et la rencontre inter-espèces composent un voyage sensoriel, ondulatoire et éminemment sensible. Tout commence par le souffle. Celui qu’on va devoir retenir pour pouvoir s’immerger dans l’eau, doucement descendre et attendre que l’animal surgisse. De cette aventure hors du commun, sont nés un duo de danse et un film, formant un diptyque entre création documentaire et artistique, présentés ensemble au cours de cette soirée.

Palais de la Porte Dorée 293 av. Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.palais-portedoree.fr/programmation/danse/habiter-le-seuil?utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=SiteHLSQFAP&utm_id=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+Habiter+le+seuil+-+QFAP 0153595860 publics@palais-portedoree.fr https://palaisportedoree.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2221663501430402371&utm_source=Site+QFAP&utm_medium=RefSiteQFAP&utm_campaign=BilletHLSQFAP&utm_id=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+Habiter+le+seuil+-+QFAP

(c)-Vincent-Bruno Habiter le seuil – Marine Chesnais